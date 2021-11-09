У Сінгапурі невакциновані більше не будуть безкоштовно лікуватися від коронавірусу

Уряд Сінгапуру заявив, що більше не буде покривати витрати на стаціонарне лікування від коронавірусу людей, які "не щепилися за власним бажанням", тобто без протипоказань. Саме невакциновані складають більшість серед нових зафіксованих випадків заражень.

Загалом у Сінгапурі щепили 85% людей, із них 18% вже ревакциновані, пише Washington Post.

"Нині невакциновані складають більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги, і непропорційно сильно збільшує навантаження на наші ресурси охорони здоровʼя", – повідомили в МОЗ Сінгапуру.

У міністерстві додали, що нещеплені від коронавірусу за власним бажанням зможуть користуватися звичайним механізмом фінансування для сплати своїх рахунків. Уряд припинить безкоштовно їх лікувати в наступному місяці.

Держава сплачувала рахунки за всіх громадян та осіб з посвідками на постійне проживання і тривалу роботу, які захворіли на ковід, за винятком випадків, коли пацієнти нещодавно повернулися з-за кордону.

Уряд продовжить покривати витрати для вакцинованих і після 8 грудня, а також для дітей до 12 років, яких не щеплять, та людей з певними хворобами.

За весь час у Сінгапурі було виявлено 221 000 випалків ковіду, померли 511 людей. За останню добу зафіксовано 2 470 захворілих і 14 летальних випадків.