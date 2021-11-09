Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Орбан. Підміна Путіна
Орбан. Підміна Путіна
У Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими (оновлено)
У Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими (оновлено)
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Сінгапурі невакциновані більше не будуть безкоштовно лікуватися від коронавірусу

Уряд припинить покривати витрати на стаціонарне лікування нещеплених з 8 грудня. 

У Сінгапурі невакциновані більше не будуть безкоштовно лікуватися від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Уряд Сінгапуру заявив, що більше не буде покривати витрати на стаціонарне лікування від коронавірусу людей, які "не щепилися за власним бажанням", тобто без протипоказань. Саме невакциновані складають більшість серед нових зафіксованих випадків заражень.

Загалом у Сінгапурі щепили 85% людей, із них 18% вже ревакциновані, пише Washington Post.

"Нині невакциновані складають більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги, і непропорційно сильно збільшує навантаження на наші ресурси охорони здоровʼя", – повідомили в МОЗ Сінгапуру.

У міністерстві додали, що нещеплені від коронавірусу за власним бажанням зможуть користуватися звичайним механізмом фінансування для сплати своїх рахунків. Уряд припинить безкоштовно їх лікувати в наступному місяці.

Держава сплачувала рахунки за всіх громадян та осіб з посвідками на постійне проживання і тривалу роботу, які захворіли на ковід, за винятком випадків, коли пацієнти нещодавно повернулися з-за кордону. 

Уряд продовжить покривати витрати для вакцинованих і після 8 грудня, а також для дітей до 12 років, яких не щеплять, та людей з певними хворобами. 

За весь час у Сінгапурі було виявлено 221 000 випалків ковіду, померли 511 людей. За останню добу зафіксовано 2 470 захворілих і 14 летальних випадків. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також