США посилюють правила в’їзду для подорожуючих літаками

Повністю вакциновані пасажири зобов’язані пред’являти документи про негативний тест, зроблений за три дні до подорожі.

Починаючи з 8 листопада, іноземні громадяни, які здійснюють переліт до Сполучених Штатів, мають пройти повний курс щеплення від COVID-19 та надати негативний тест на ковід до того, як сісти на борт літака.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Відсьогодні ті, хто подорожує до США літаками, мають пред’явити підтвердження повної вакцинації проти COVID-19 і негативний тест", - йдеться у повідомленні.

Відсьогодні ті, хто що подорожує до США авіасполученням, повинні пред’явити підтвердження повної вакцинації проти COVID-19 і негативний тест. Щоб отримати повну інформацію, зокрема про дуже обмежені винятки та подорожі з дітьми, див. https://t.co/6QclOiHrgV https://t.co/h6LrlzAM20 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 8, 2021

Вакцинація вважається дійсною, якщо вона зроблена вакцинами, які схвалені Управління з продовольства і медикаментів США або вакцинами, затвердженими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для термінового застосування.

Повністю вакциновані пасажири зобов’язані пред’являти документи про негативний тест, зроблений за три дні до подорожі.

Нагадаємо, Франція від 11 жовтня посилила правила в'їзду для громадян України.