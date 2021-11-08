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США посилюють правила в’їзду для подорожуючих літаками

Повністю вакциновані пасажири зобов’язані пред’являти документи про негативний тест, зроблений за три дні до подорожі. 

США посилюють правила в’їзду для подорожуючих літаками
Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Починаючи з 8 листопада, іноземні громадяни, які здійснюють переліт до Сполучених Штатів, мають пройти повний курс щеплення від COVID-19 та надати негативний тест на ковід до того, як сісти на борт літака.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Відсьогодні ті, хто подорожує до США літаками, мають пред’явити підтвердження повної вакцинації проти COVID-19 і негативний тест", - йдеться у повідомленні.

Вакцинація вважається дійсною, якщо вона зроблена вакцинами, які схвалені Управління з продовольства і медикаментів США або вакцинами, затвердженими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для термінового застосування. 

Повністю вакциновані пасажири зобов’язані пред’являти документи про негативний тест, зроблений за три дні до подорожі. 

Нагадаємо, Франція від 11 жовтня посилила правила в'їзду для громадян України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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