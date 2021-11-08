МЗС України направило Грузії ноту через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні

Міністерство закордонних справ України розчароване ппереведенням колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілідо пенітенціарного медичного закладу №18 у Глдані та відсутності інформування про це української сторони.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Закликаємо грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеїла Саакашвілі до цивільного медичного закладу, який мав би всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у понеділок до зовнішньополітичного відомства Грузії передано офіційну ноту МЗС України з цього приводу.

"Подальше перебування громадянина України Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики та напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями", - наголосили в українському міністерстві.

Раніше сьогодні стало відомо, що експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі перевезли до лікарні. У Пенітенціарній службі Грузії уточнили, що Саакашвілі відправили в лікарню для засуджених.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до влади Грузії і закликала забезпечити належним лікуванням Саакашвілі, який є громадянином України. Вона пояснила, що через поширення у ЗМІ повідомлень про нібито прийом їжі Саакашвілі, він з 6 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів. "Спонукання Міхеіла відмовитися від цих препаратів - не що інше як спосіб позбавлення його життя", - наголосила Денісова.

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти нього кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

28 жовтня Саакашвілі погодився лікуватися та співпрацювати з лікарями. Однак уже наступного дня політик заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур.

3 листопада президентка країни Саломе Зурабішвілі повторила, що не помилує Саакашвілі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.