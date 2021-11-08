Омбудсман Денісова просить владу Грузії перевести Саакашвілі до лікарні

З 6 листопада політик відмовився від ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить владу Грузії забезпечити належним лікуванням громадянина України, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Здоров'я громадянина України, голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі, який голодує 39-й день, стрімко погіршується. За інформацією консиліуму лікарів, які сьогодні відвідали Міхеіла у пенітенціарній установі №12 у м. Руставі (Грузія), стан його здоров’я незадовільний і може змінитися у гірший бік кожної хвилини", - написала Денісова.

Омбудсман закликала грузинську владу невідкладно забезпечити переведення Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.

"Через поширення у ЗМІ повідомлень представників грузинської влади про нібито прийом їжі Міхеілом Саакашвілі, він з 6 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів. Хоча їхній перелік був визначений начальником медичного відділення Особливої пенітенціарної служби та медперсоналу установи для запобігання настанню летальних наслідків. Спонукання Міхеіла відмовитися від цих препаратів не що інше як спосіб позбавлення його життя", - наголосила Денісова.

Вона також просить іноземні держави та міжнародні правозахисні організації засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права громадянина України на життя та здоров'я.

Нагадаємо, напередодні особистий лікар Саакашвілі Ніколос Кіпшидзе повіодмив, що експрезидент Грузії відмовився вживати ліки. Стан політика критичний, і ситуація може погіршитися найближчим часом.

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.

На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

28 жовтня Саакашвілі погодився лікуватися та співпрацювати з лікарями. Однак уже наступного дня політик заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур.

3 листопада президентка країни Саломе Зурабішвілі повторила, що не помилує Саакашвілі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.