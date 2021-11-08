Міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе записав промову для кліматичної конференції COP26, стоячи по коліно у воді. Таким чином він хоче попередити світ про наслідки глобального потепління для тихоокеанських острівних держав.
Фотографію опублікувала в фейсбуці пресслужба міністерства.
Кофе у піджаку і шортах, виступив з трибуни, встановленій у морі біля берегів острова Фонгафале. Своєю заявою міністр підкреслив, що хоче наглядно продемонструвати реальну ситуацію, яка загрожує Тувалу внаслідок зміни клімату та підвищення рівня моря.
Тувалу знаходиться вище рівня моря всього на кілька метрів, зокрема острів Фонгафале - тільки на 3-5 метрів. При цьому, за прогнозами кліматологів, до кінця сторіччя рівень моря через зміну клімату гарантовано підніметься щонайменше на 1,5 метра.
Промову міністра покажуть на конференції COP26 в Глазго у вівторок, 9 листопада.
Кліматична конференція COP26 почалася 31 жовтня і триватиме до 12 листопада. На минулому тижні у ній брали участь світові лідери, в тому числі президент Володимир Зеленський.