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Міністр з Тувалу записав промову для COP26, стоячи по коліна у воді

Зміна клімату загрожує існуванню острівних держав Тихого океану.

Фото: МЗС Тувалу

Міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе записав промову для кліматичної конференції COP26, стоячи по коліно у воді. Таким чином він хоче попередити світ про наслідки глобального потепління для тихоокеанських острівних держав.

Фотографію опублікувала в фейсбуці пресслужба міністерства.

Кофе у піджаку і шортах, виступив з трибуни, встановленій у морі біля берегів острова Фонгафале. Своєю заявою міністр підкреслив, що хоче наглядно продемонструвати реальну ситуацію, яка загрожує Тувалу внаслідок зміни клімату та підвищення рівня моря.

Фото: МЗС Тувалу

Тувалу знаходиться вище рівня моря всього на кілька метрів, зокрема острів Фонгафале - тільки на 3-5 метрів. При цьому, за прогнозами кліматологів, до кінця сторіччя рівень моря через зміну клімату гарантовано підніметься щонайменше на 1,5 метра.

Промову міністра покажуть на конференції COP26 в Глазго у вівторок, 9 листопада.

Кліматична конференція COP26 почалася 31 жовтня і триватиме до 12 листопада. На минулому тижні у ній брали участь світові лідери, в тому числі президент Володимир Зеленський.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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