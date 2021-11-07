Мілк був першим відкритим політиком-геєм у США, який виграв вибори на державну посаду.

Танкер-заправник Військово-морських сил Сполучених Штатів буде названо на честь борця за права геїв Гарві Мілка, вбитого близько 40 років тому. Це один із перших у США політиків, які відкрито заявили про свою гомосексуальність.

З промовою на урочистій церемонії виступив племінник Гарві Мілка, співзасновник фонду його імені Стюарт Мілк, передає DW.

Як повідомив журналіст Майк Сінгтон, церемонію освячення 227-метрового корабля класу "Джон Льюїс" провела ветеран ВМС трансгендер Паула М. Нейра.

Фото: twitter.com/MikeSington

Фото: twitter.com/MikeSington

Гарві Мілка було обрано до мерії Сан-Франциско у 1977 році. Він став першим відкритим політиком-геєм у США, який виграв вибори на державну посаду. Мілк походив із сім'ї моряків та служив морським офіцером під час Корейської війни. Його застрелили у 1978 році.

Історія життя Гарві Мілка була екранізована 2008 року режисером Гасом Ван Сентом, головну роль виконав Шон Пенн.