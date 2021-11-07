В Італії суд виніс вирок 70 членам мафіозного клану “Ндрангета”

В Італії суд виніс вирок 70 членам потужного мафіозного угруповання "Ндрангета" під час першого етапу масштабного процесу проти організованої злочинності.

Про це пише Німецька хвиля.

Загалом суддя Клаудіо Паріс ухвалив 91 вирок, 70 з них були обвинувальними.

Шістьох мафіозі засудили до максимального 20-річного ув'язнення. Серед них був 62-річний Паскуале Галлоне, права рука ймовірного боса угруповання Луїджі Манкузо та Грегоріо Нігліа, якого засудили за купівлі зброї та здирство.

За словами відомого прокурора, який бореться з мафією, Нікола Граттері, суд виправдав 21 обвинуваченого, сімох – на вимогу прокуратури.

Нагадаємо, загалом до судового процесу залучать 355 підозрюваних. Суд може тривати два роки або довше.

Будуть присутні понад 900 свідків обвинувачення і 400 адвокатів, а також безпрецедентні 58 державних свідків, готових порушити кодекс мовчання і розкрити секрети клану.

Судовий процес проводиться в спеціально обладнаному приміщенні в самому центрі території "Ндрангети" в Калабрії, найбіднішому регіоні Італії. Він спрямований тільки на одну групу – сім'ю Манкузо і її філії.