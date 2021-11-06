Фото: ЕРА/UPG Мітинг у Сіднеї

У суботу, 6 листопада сотні тисяч людей мають намір вийти на акції та демонстрації на підтримку захисту екології в десятках міст по всьому світу.

Про це пише Interfax.com.ua.

Загалом очікується близько 200 акцій – від Сіднея до Найробі та Парижа.

Зокрема, у шотландському Глазго, де цими днями проходить міжнародна конференція ООН з клімату, марш вулицями міста має зібрати майже 50 тисяч осіб. Участь у заході візьмуть десятки організацій, що виступають за захист клімату, зокрема британський рух Extinction Rebellion.

Фото: ЕРА/UPG

Відтак у центрі міста посили заходи безпеки.

У Сіднеї городяни вже вийшли на вулиці міста, багато з них одягли костюми, що зображують вугілля, а також маски з обличчям прем'єр-міністра Скотта Моррісона, який активно підтримує гірничодобувну промисловість. “Досить порожніх слів, сьогодні необхідні реальні дії щодо захисту клімату”, – закликали протестувальники.

Фото: ЕРА/UPG

Додамо, напередодні у Глазго вже відбулася демонстрація, у якій взяли участь близько 10 тис. осіб, серед яких була і шведська еко-активістка Грета Тунберг. Вона заявила, що саміт ООН з клімату у Глазго провалився.

Фото: ЕРА/UPG

“Це не конференція щодо клімату. Це глобальний формалізм”, – сказала вона.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, 1 листопада у шотландському Глазго розпочалася Міжнародна конференція під егідою ООН (COP26) з питань зміни клімату, яка триватиме до 12 листопада.

Великобританія та Індія під час кліматичного саміту COP26 в Глазго презентували план зі створення глобальної енергомережі, яка, на їхню думку, дозволить прискорити світовий перехід на альтернативну енергетику.

Україна на COP26 підтримала ще дві великі кліматичні декларації.

Перша домовленість передбачає, що до 2030 року процес скорочення лісового покрову має бути зупинено, після чого почнеться його відновлення.

Друга основна угода, яку презентували у Глазго, передбачає скорочення викидів метану - парникового газу, який активно виділяється на звалищах, від домашньої худоби, нафтовими і газовими свердловинами - на 30% до 2030 року.