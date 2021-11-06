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Лукашенко зняв маску в лікарні для пацієнтів із COVID-19, щоб показати, що він "справжній"

"Живий я, бо дехто пише, що двійник приходить".

Лукашенко зняв маску в лікарні для пацієнтів із COVID-19, щоб показати, що він "справжній"
Фото: "Пул Первого"

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, відвідав "червону зону" лікарні міста Орша, де лікують хворих на COVID-19. Під час спілкування з пацієнткою він приспустив респіратор, щоб показати, що він "справжній".

Відео опублікував пов'язаний із пресслужбою Лукашенка Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко поцікавився самопочуттям і порекомендував хворій на коронавірус "більше присідати та ходити, хоча б по палаті".

Жінка розповіла, що вона - старша акушерка міської лікарні, вона важко перенесла захворювання, а лікарі буквально "витягли її з того світу". Вона також зазначила, що підтримує Лукашенка і просить його "зберегти Білорусь".

"Якщо доведеться приймати пологи, - прийдеш і покажеш мені, як", - відповів Лукашенко.

Пацієнтка подякувала йому, що "нарешті побачила живого президента".

"Живий я, бо дехто пише, що двійник приходить", – сказав Лукашенко і приспустив маску.

"Нас, пенсіонерів, цим не візьмеш", – запевнила у відповідь пацієнтка та потиснула йому руку.

Лукашенко також побував у палаті пацієнтів, які одужують, з ними він спілкувався зі спущеною на підборіддя маскою.

Зазначимо, що влітку 2020 року в інтерв'ю Дмитру Гордону Лукашенко розповів, що перехворів на коронавірус.

Нагадаємо, 9 жовтня в Білорусі запровадили масковий режим, але вже наприкінці місяця, після критики Лукашенка, МОЗ скасувало штрафи за його недотримання.

Лукашенко вважає, що його стратегія боротьби з коронавірусом без суворого карантину виявилася правильною. Він також говорив, що в Білорусі "чисто від коронавірусу" ніхто не помер.

У травні цього року Лукашенко заявив, що Білорусь розробила власну вакцину від ковіду.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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