Киянина судитимуть за “штампування” фейкових тестів на ковід та дипломів про освіту

Киянина судитимуть за масове виготовлення підроблених тестів на коронавірус та дипломів про освіту.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Розслідуванням встановило, що обвинувачений займався виготовленням підроблених негативних результатів ПЛР тестів на Covid-19 та дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів.

Замовлення він отримував через мережу Інтернет, а готові документи відправляв клієнтам поштою.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання киянина виявлено та вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, дипломи з елементами голографічного захисту, ноутбуки, що містять відомості про спілкування з клієнтами, зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення, 15 мобільних телефонів із листуванням з замовниками, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені офіційні документи.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими Деснянського управління поліції.

Досудове розслідування завершено та скеровано до суду обвинувальний акт – за ч. 1 ст.199, ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №6084 щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.