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Киянина судитимуть за “штампування” фейкових тестів на ковід та дипломів про освіту

Обвинувачений займався виготовленням підроблених негативних результатів ПЛР тестів.

Киянина судитимуть за “штампування” фейкових тестів на ковід та дипломів про освіту

Киянина судитимуть за масове виготовлення підроблених тестів на коронавірус та дипломів про освіту.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Розслідуванням встановило, що обвинувачений займався виготовленням підроблених негативних результатів ПЛР тестів на Covid-19 та дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів.

Замовлення він отримував через мережу Інтернет, а готові документи відправляв клієнтам поштою.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання киянина виявлено та вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, дипломи з елементами голографічного захисту, ноутбуки, що містять відомості про спілкування з клієнтами, зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення, 15 мобільних телефонів із листуванням з замовниками, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені офіційні документи.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими Деснянського управління поліції.

Досудове розслідування завершено та скеровано до суду обвинувальний акт – за ч. 1 ст.199, ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №6084 щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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