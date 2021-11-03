Керівник податкової Олейніков розповів про обшуки в своєму будинку

Правоохоронці провели обшуки у в.о. голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова за місцем його проживання, а також у будинку його матері.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Слідчі дії здійснюються за рішенням суду. Стосовно себе особисто можу сказати, що обшуки відбулися у житлі, де я живу особисто разом із сім'єю, а також за місцем проживання моєї матері", – сказав Олійников на прес-брифінгу у середу.

Він пояснив, що правоохоронці підозрюють його у причетності до прикриття незаконної діяльності певної групи підприємств.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що обшуки у в.о. голови податкової служби Євгена Олейнікова відбулися в межах слідчих дій щодо схем "скруток" з ПДВ. Обшуки також відбулися у колишнього першого віцепремʼєра-міністра економіки Олексія Любченка.