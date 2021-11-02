Справу про напад в "Укрексімбанку" скеровано до суду без ключових доказів, - адвокат "Схем"

Прокуратура завершила розслідування справи про напад на журналістів програми "Схеми" у кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та передала матеріали до суду, не долучивши до них ключові докази проти обвинувачених – оригінали аудіозапису події та відновленого журналістами відео нападу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвокат журналіста і оператора "Схем" Анатолія Попова.

"Сьогодні зазначену справу відправили в суд, але в ній відсутні ключові докази. Це ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених у скоєному правопорушенні", – заявив Попов.

Крім того, в процесі підготовки обвинувального акту з нього зникла найтяжча, 146 стаття Кримінального кодексу ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), яка карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, сказав адвокат.

"Як нам стало відомо, розслідування справи за статтею 146 про незаконне утримання журналістів у приміщенні банку було закрито. А лише ця стаття вважається саме кримінальним злочином. Інші дві статті, за якими справа пішла в суд – це кримінальні проступки, за якими і порядок розслідування спрощений, і відповідальність значно менша. Ми будемо оскаржувати рішення про закриття справи в частині 146 статті", – зазначив Попов.

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером журналіст "Схем" запитав його про цей кредит. Мецгеру не сподобалися питання і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети". Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити. Пізніше, коментуючи розслідування, Мецгер заявив, що зі сторони банку не було жодних порушень, а претензії до особи отримувача кредиту переадресував до СБУ.

Після нападу на журналістів поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу - перешкоджання законній професійній діяльності ЗМІ. Пресслужба "Укрексімбанку" спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. 11 жовтня він написав заяву про звільнення.