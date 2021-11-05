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Співробітники ДФС прийшли з обшуком до міськради Кривого Рогу

Правоохоронці шукають документальні докази розкрадань, які були вчинені в період 2010-2020 років.

Співробітники ДФС прийшли з обшуком до міськради Кривого Рогу
Фото: facebook/Державна фіскальна служба України

Співробітники Державної фіскальної служби проводять обшуки у Кривому Розі та Дніпрі. Слідчі дії тривають в помешканнях колишніх посадовців та в приміщенні Криворізької міськради.

Як повідомляє пресслужба ДФС, правоохоронці шукають документальні докази розкрадань, які були вчинені в період 2010-2020 років.

"Правоохоронці викрили колишніх службових осіб Криворізької міської ради в службовій недбалості, невиконанні або неналежному виконанні службових обов'язків, що завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам та розкраданні коштів бюджету міста Кривий Ріг разом із посадовцями приватних структур, залучених до підрядних робіт", - йдеться у повідомленні.

Раніше, співробітники ДФС встановили факти розтрати службовими особами Криворізької міськради, разом із підконтрольними підрядниками, сотень мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про підозру оголошено директору структурного підрозділу виконкому Криворізької міської ради та директору підприємства-підрядника.

Їх підозрюють у системному розкраданні бюджетних коштів на нібито проведення ремонту понад двох сотень доріг по всьому місту, який фактично не виконувався, а також системній підробці документів про очищення доріг Кривого Рогу від снігу, у тому числі у дні, коли опадів не було.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 11 співробітникам Криворізького районного управління поліції, яким інкримінують систематичне отримання хабарів від автоперевізників. Трьох із них, в тому числі в.о. начальника одного з відділів поліції, затримали у середу під час передачі чергових 40 тис. гривень.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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