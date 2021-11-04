Підозрюваних у справі Гандзюк залишили під вартою до 11 грудня

Київський апеляційний суд залишив під вартою до 11 грудня Владислава Мангера та Олексія Левіна, підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

“3 листопада колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 жовтня, якою обвинуваченим М. та Л. продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11 грудня 2021 року, без визначення розміру застави", - йдеться у повідомленні.

У суді наголосили, що за результатом апеляційного розгляду ухвалу судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні активістку Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. 4 листопада вона померла.

Владислава Мангера підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з Олексієм Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангера і Левіна підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу. Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк.