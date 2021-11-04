На Харківщині судитимуть інженера через недбалість при будівництві спортивного майданчика

Йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році відділом освіти молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області укладено договір підряду з ТОВ на виконання будівельних робіт із будівництва спортивного майданчику для міні-футболу із штучним покриттям для школи.

"Встановлено, що інженер технічного нагляду, всупереч вимогам укладеного договору та вимог законодавства, не проконтролював належним чином дотримання ТОВ виконання будівельних робіт. Службова особа не перевірила достовірність обсягів та якості фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації, завірила своїм підписом та печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такими діями інтересам держави завдано збитків у великих розмірах. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи різниця між фактично виконаними будівельними роботами та актами приймання виконаних робіт (завищення вартості фактично виконаних робіт) по будівельному об’єкту складає близько 300 тис. грн.

Нагадаємо, минулого місяця поліцейські повідомили про підозру експосадовцю Ужгородської міської ради у службовій недбалості, яка призвела до понад одного мільйона гривень збитків.