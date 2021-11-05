До суду скеровано 56 справ через порушення на виборах мера Харкова, - ЦВК

У разі підтвердження фактів неправомірних дій винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності.

До судів скеровано 56 справ про результати голосування на виборчих дільницях під час виборів міського голови Харкова.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

"У ЗМІ та Громадянська мережа ОПОРА повідомляють про можливі ознаки підробки документів, на основі яких встановлювалися результати цих виборів. Такі заяви подані до поліції. Зараз у суді 56 справ про результати голосування на 131 дільницях", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК наголошують, що кожне звернення ТВК, скероване до Нацполіції, судів, має бути розглянуте відповідно до вимог законодавства України, а у разі підтвердження фактів неправомірних дій винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності.

У ЦВК також вважають за необхідне розширити можливості Інформаційно-аналітичнї системи "Вибори" до рівня дільничних виборчих комісій.

"Це дозволить невідкладно оприлюднювати результати голосування на дільницях та забезпечить прозорість процесу встановлення результатів виборів", - повідомили в ЦВК.

Нагадаємо, минулого тижня в Харкові відбулися вибори нового міського голови. За підсумками голосування переможцем оголосили секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова.

Разом з тим спостерігачі громадянської мережі ОПОРА виявили сфальшовані протоколи підрахунку голосів на дев’яти із 19 дільниць у Новобаварському районі Харкова. Протоколи про результати виборів були підроблені на користь кандидата на посаду міського голови Ігоря Терехова.

Представники ОПОРИ подали скаргу з вимогою визнати рішення про визнання Терехова обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства. Також в організації просили визнати дії Новобаварської та Основ'янської районних ТВК протиправними та зобов'язати їх провести повторний підрахунок голосів.