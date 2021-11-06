Директор ЦРУ говорив у Москві про Україну

Директор ЦРУ Вільям Бернс приїхав до Москви, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні.

Про це пише CNN.

“Президент Джо Байден на початку цього тижня направив директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії”, – повідомляє телеканал.

Так, США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ та техніки поблизу північного кордону з Україною.

Останніми днями адміністрація Байдена активізувала свої зусилля для деескалації зростаючого напруження між Москвою та Києвом, зазначає канал.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив у п'ятницю, що "масштаб" і “розмір підрозділів”, які ми бачимо з Росії – “незвичайний”.

“Ми продовжуємо уважно стежити за цим, і, як я вже говорив раніше, будь-які ескалаційні або агресивні дії Росії викликали б велике занепокоєння Сполучених Штатів”, – сказав він.

Шеф ЦРУ Бернс також висловив занепокоєння США, що Росія близька до того, щоб використовувати свій експорт газу як важель впливу, а Україна та інші європейські країни, за прогнозами, постраждають від енергетичної кризи взимку.

Зі свого боку заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса, пише interfax.ru.

Він зазначив, що ця тема постійно звучить у ході спілкування з американськими представниками, які відповідають за російський напрямок. За словами Рябкова, особливого значення тому, що обговорювалося під час перебування Бернса в Москві, надавати не слід.

Нагадаємо, тиждень тому газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс.

У Міністерстві оборони на це відповіли, що Україна не фіксувала додаткового перекидання російських військ, озброєння та військової техніки до державного кордону. Міністерство назвало повідомлення про нарощування сил "елементом інформаційно-психологічних дій".

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.

Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще бличже до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зі свого боку заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.