Українці застрягли в Туреччині через ймовірне самогубство одного із туристів
Українці застрягли в Туреччині через ймовірне самогубство одного із туристів
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, подолавши у фіналі 28-річного росіянина Мусаєва
19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, подолавши у фіналі 28-річного росіянина Мусаєва
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
На Донбасі загинув головний сержант Віталій Павлисько
На Донбасі загинув головний сержант Віталій Павлисько
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
На Одещині водій роздрукував свідоцтво на іноземне авто на кольоровому принтері
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У польських містах вибухнули протести після смерті вагітної жінки
У польських містах вибухнули протести після смерті вагітної жінки
ГоловнаСвіт

Меркель про подальші плани: "Я не буду займатися політикою"

"Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку".

Меркель про подальші плани: "Я не буду займатися політикою"
Фото: EPA/UPG

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель після завершення роботи на посаді не планує займатися політикою.

Про це вона заявила в інтерв'ю DW, опублікованому в неділю, 7 листопада.

"Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні", - сказала Меркель.

Чинна голова німецького уряду зазначила, що "ще не знає", чим саме займатиметься після виходу на пенсію: "Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку".

Меркель, чиї офіційні повноваження на посаді канцлера Німеччини завершилися наприкінці жовтня, очолювала німецький уряд з 2005 року. Більшість часу її блок ХДС/ХСС формував коаліцію з соціал-демократами. На останніх виборах до Бундестагу, що відбулися у вересні цього року, Меркель не висувала свою кандидатуру.

Її ймовірним наступником на посаді канцлера стане соціал-демократ Олаф Шольц, що очолює зараз міністерство фінансів Німеччини. Його партія перемогла на виборах та прагне сформувати коаліцію з Зеленими та ліберальною Вільною демократичною партією. Сторони поставили собі за мету сформувати уряд уже в першій половині грудня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також