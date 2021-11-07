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Коста-Рика першою у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від коронавірусу

Щеплення робитимуть вакциною Pfizer.

Коста-Рика першою у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від коронавірусу
Фармацевт компанії Biontech демонструє ампулу з вакциною на проти COVID-19 у Майнці, Німеччина, 02 грудня 2020
Фото: EPA/UPG

Центральноамериканська країна Коста-Рика першою у світі зробила щеплення від ковіду обов'язковим для дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомляє ВВС.

"З метою захисту інтересів хлопчиків, дівчаток та підлітків [...] Національна комісія вакцинації та епідеміології ухвалила, що імунізація від Covid-19 буде обов'язковою для всіх дітей", - оголосило міністерство охорони здоров'я країни.

Міністерство включило щеплення від ковіду до списку обов'язкових для населення ще у березні цього року, а тепер поширило дію цієї постанови на дітей.

Як пояснює місцеве видання Tico Times, у Коста-Риці всі щеплення від заразних хвороб, включені міністерством охорони здоров'я до спеціального списку, є обов'язковими згідно із законом.

У країні із населенням 5 млн осіб повністю щеплені від коронавірусу 55%, а хоча б одне щеплення зробили 70% жителів країни віком від 12 років.

Вакцинувати від коронавірусу дітей у Коста-Риці за планом розпочнуть у березні наступного року. Країна уклала з американською компанією Pfizer договір про постачання 3,5 млн. доз, півтора мільйона з яких будуть спеціальними дозами для дітей. Решту двома мільйонами робитимуть треті щеплення дорослим.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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