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Саакашвілі вивезли з в'язниці до лікарні

Родичів та адвокатів до установи не пускають.

Саакашвілі вивезли з в'язниці до лікарні
Фото: interpressnews.ge

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі перевезли до лікарні.

Про це повідомляє "Грузія online".

Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла, що над в’язницею пролетів вертоліт. Також звідти виїхали два броньованих автомобілі. Родичів Саакашвілі та адвокатів до установи не пускають.

Раніше особистий лікар експрезидента Грузії заявив, що консиліум лікарів, створений за рішенням МОЗ, одноголосно зробив висновок, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації до багатопрофільної клініки.

У Мін'юсті Грузії поки що не прокоментували цю інформацію. Раніше у відомстві виключили переведення Саакашвілі в цивільну клініку і заявляли, що його можуть помістити тільки в тюремну лікарню.

У Пенітенціарній службі Грузії підтвердили, що Саакашвілі віддправили на лікування, однак, не в військовий госпіталь у Горі, а в лікарню для засуджених.

"Саакашвілі переведений з 12-ї пенітенціарної служби до лікувального закладу обвинувачених та засуджених. Покроково надаватимемо додаткову інформацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до влади Грузії і закликала забезпечити належним лікуванням Саакашвілі, який є громадянином України. Вона пояснила, що через поширення у ЗМІ повідомлень про нібито прийом їжі Саакашвілі, він з 6 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів. "Спонукання Міхеіла відмовитися від цих препаратів - не що інше як спосіб позбавлення його життя", - наголосила Денісова.

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти нього кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.  На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

28 жовтня Саакашвілі погодився лікуватися та співпрацювати з лікарями. Однак уже наступного дня політик заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур.

3 листопада президентка країни Саломе Зурабішвілі  повторила, що не помилує Саакашвілі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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