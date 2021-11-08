Влада Грузії пояснила причину переведення Саакашвілі до тюремної лікарні

Це рішення було пов'язане з відмовою експрезидента Грузії від лікування.

Переведення колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з розташованої в місті Руставі тюремної установи до тюремної лікарні у Тбілісі було пов'язано з його відмовою від лікування.

Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Міхеіл Саакашвілі відмовився від суттєвої частини лікування, яке йому надавали і, відповідно, збільшився ризик того, що його здоров'я могло погіршитися", - сказав Брегадзе в ефірі грузинської телекомпанії "Імеді".

Міністр додав, що це рішення було ухвалено задля безпеки Саакашвілі.

Раніше сьогодні стало відомо, що експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі перевезли до лікарні для засуджених. МЗС України направило Грузії ноту через таке рішення.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до влади Грузії і закликала забезпечити належним лікуванням Саакашвілі, який є громадянином України. Вона пояснила, що через поширення у ЗМІ повідомлень про нібито прийом їжі Саакашвілі, він з 6 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів. "Спонукання Міхеіла відмовитися від цих препаратів - не що інше як спосіб позбавлення його життя", - наголосила Денісова.

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти нього кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

28 жовтня Саакашвілі погодився лікуватися та співпрацювати з лікарями. Однак уже наступного дня політик заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур.

3 листопада президентка країни Саломе Зурабішвілі повторила, що не помилує Саакашвілі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.