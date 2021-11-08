США запровадили санкції за кіберзлочини проти двох громадян - України та Росії

Під санкції потрапили також їхні криптоактиви та кілька вебсайтів, зареєстрованих у різних країнах.

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо двох громадян Росії і України через кібератаки. До санкційних списків потрапили також їхні криптоактиви та кілька вебсайтів, зареєстрованих у різних країнах.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

До санкційних списків внесені 28-річний громадянин Росії Євген Полянин та 22-річний громадянин України Ярослав Васинський. У переліку обмежень навпроти їхніх прізвищ також вказані криптовалютні рахунки.

Нагадаємо, 30 жовтня українські правоохоронці повідомили про затримання групи кіберзлочинців, які здійснювали атаки вірусом-вимагачем на компанії у країнах Європи та Америки. Збитки, завдані потерпілим, сягають 120 мільйонів доларів.