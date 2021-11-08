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США передали Україні третій і четвертий катер Island

Американські катери на вантажному судні вирушили до Одеси.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Сполучені Штати Америки погрузили на вантажне судно та відправили до України два катери типу Island, які увійдуть до складу Військово-морських сил Збройних Сил України.

Про це повідомило посольство США в Києві.

"Два американські патрульні катери класу «Island» вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси. Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", - йдеться в фейсбуці дипломатичного представництва.

Нагадаємо, що перші два катери типу Island - P190  "Слов’янськ і P191 "Старобільск" - увійшли до складу Військово-морських сил України в листопаді 2019 року.

Нові катери отримали назву P192 "Суми" і P193 "Фастів".

Крім того, США мають передати Україні ще один катер Р194, назву якого поки що не повідомляли.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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