У неділю підтвердили 13 тис. випадків ковіду, померли 473 людини

Найвищі добові показники захворюваності на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині, Львівщині та Миколаївщині.

У неділю, 7 листопада, в Україні підтвердили 13 068 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 790 дітей та 145 медпрацівників. На вихідних кількість виявлених випадків традиційно нижча.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 3 532 особи, подолали хворобу 8 200 людей, 473 пацієнти з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 7 листопада підтвердили в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 088 501 особа, одужали від коронавірусу 2 520 956 людей, померли від коронавірусу 72 557 українців.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Добою раніше в Україні зафіксували понад 17 тисяч нових випадків ковіду, у п’ятницю, 5 листопада, – понад 25 тисяч нових випадків ковіду, померло 793 людини.

За даними МОЗ, 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не мали жодної дози антиковідної вакцини.