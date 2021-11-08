МОЗ відзвітувало про понад 1,6 млн щеплень за тиждень

Понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусної недуги зроблено за перший тиждень листопада. Загалом в Україні проведено 19 344 335 щеплень.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 406 284 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 938 053 особи.

У неділю, 7 листопада, 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані – 33 480 людей.

У МОЗ повідомляють, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, вчора в Україну в межах COVAX доставили майже 3 млн доз вакцини від Moderna.