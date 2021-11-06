МОЗ: ​Перевірка наявності ковід-сертифікату - законна і не є розголошенням медичної таємниці

Медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих відомостей немає.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що перевірка наявності у громадян COVID-сертифікату є законною.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зазначається, що останнім часом у соцмережах з'являються публікації, де вказується, що демонстрація COVID-сертифікату чи довідки про вакцинацію – це розголошення медичної таємниці. Автори таких дописів стверджують, що ніхто не може вимагати показати документ, оскільки це нібито - порушення прав громадян.

Дехто сперечається із правоохоронцями, екіпажем транспорту чи співробітниками громадських закладів з приводу вимоги пред’явити сертифікат.

Міністерство охорони здоров’я інформує, що відповідно до статті 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих відомостей немає.

Таким чином, правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закон.

"Наголошуємо, що норма про наявність документу про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епіднебезпеки. Тобто у вказаних закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документу про щеплення", - зазначили в МОЗ.

Водночас, чинні карантинні норми передбачають, що на "червоному" рівні епіднебезпеки працювати можуть лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на COVID-19. Тобто у вказаних закладах вже йдеться про можливість перевірки документу про щеплення або негативного тесту.

Для того, щоб обмеження "жовтого" чи "червоних" рівнів не стосувались громадських закладів чи масових заходів, співробітники чи організатор мають перевірити відповідні документи у відвідувачів. Якщо відвідувачі відмовляються їх надати, то суб’єкт господарювання має повне право відмовити їм у своїх послугах. У першу чергу йдеться про те, що заклади мають дотримуватись правил роботи в час карантину, затверджених Постановою Кабміну №1236.

Нагадаємо, з 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки. Для перевірки ковід-паспортів українським поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

Однак, в Україні продовжує зростати статистика злочинного підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення недостовірних даних до електронних баз. Генпрокурорка Ірина Венедіктова попередила, що каратимуть і тих, хто їх продає, і тих, хто купує. Щодо перевезень, відповідальність за поїздки без COVID-документів нестимуть пасажири, а не автоперевізники.

Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді його прийняти.