У МОЗ розглядають можливість “амністії” для тих, хто купив сертифікати про вакцинацію

Також перевірятимуть випадки, коли до лікарень потрапляли вакциновані від ковіду пацієнти.

Міністерство охорони здоров’я України може ввести “ковідну амністію” для тих, хто отримав фейкові сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише Укрінформ.

“Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії. Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ і бачить, що не може зробити щеплення (оскільки дані про це внесені в систему). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити”, – сказав Ляшко.

За його словами, також будуть перевірятися випадки, коли до лікарень потрапляли вакциновані від COVID-19 пацієнти.

“Зараз створюється комісія, і (якщо, – ред.) буде важко перенесена хвороба або летальний випадок у вакцинованого, він буде розглядатися комісійно, щоб дивитися фактори – що відбулося і чому людина померла", – сказав міністр.

Він додав, що від кількості госпіталізованих щодня від 4 до 6% вакциновані.

“Така ж сама ситуація і серед інфікованих. Наприклад, виявили 27 тисяч (на добу), серед них 5% буде реєстрація хвороби серед вакцинованих, принаймні однією дозою”, – сказав Ляшко.

Нагадаємо, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №6084 щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.