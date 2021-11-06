Профспілка просить відкласти на місяць відсторонення невакцинованих освітян

Центральний комітет Профспілки працівників освіти та науки звернувся до Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки з проханням відтермінувати застосування механізму відсторонення від роботи працівників закладів освіти у зв’язку з їх відмовою та неможливістю вакцинації від COVID-19.

Про це йдеться у зверненні на сайті Профспілки.

"Складна ситуація утворилася з відстороненням від роботи працівників закладів освіти, обов’язковість профілактичних щеплень яких визначена переліком, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19. Хоча кількість освітян, які приймають рішення вакцинуватися, щоденно збільшується", - йдеться в повідомленні.

У профспілці зазначають, що відсторонення від роботи "може спричинити непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо".

Крім того, підкреслюється, що з метою дотримання норм статті 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП) про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці, Профспілка працівників освіти і науки України вбачає за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ № 2153 та постанови Кабінету Міністрів № 1236, в яких йдеться про відсторонення певних категорій працівників без вакцинації з 8 листопада, для перенесення термінів їх реалізації не раніше 8 грудня.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почнуть відсторонювати від роботи не щеплених від коронавірусу чиновників та освітян. Усунення триватиме до моменту щеплення хоча б однією дозою протиковідної вакцини. Ті, хто має протипоказання до вакцинації, мають пред'явити роботодавцю відповідний документ.

Виплачуати лікарняні відстороненим від роботи через відмову від вакцинації не будуть.