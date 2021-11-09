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У Києві попрощалися з Юхимом Звягільським. Приїхав Ахметов

Народний депутат восьми скликань помер від ускладнень коронавірусу.

Фото: Макс Требухов

У Києві в приміщенні клубу Кабінету міністрів на Інститутській відбулася церемонія прощання з народним депутатом восьми скликань, одним із засновників Партії регіонів, в.о. прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхимом Звягільським.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

На церемонію прощання з покійним екснардепом і очільником уряду прийшли міський голова Києва Віталій Кличко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, народні депутати від ОПЗЖ Юрій Бойко та Наталія Королевська, лідерка "Батьківщини" народна депутатка Юлія Тимошенко, міський голова Донецька Олександр Лук'янченко, колишні нардепи від Партії регіонів Анатолій Близнюк, Тетяна Бахтєва, Ганна Герман.

Також на церемонії присутні колишній голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький, бізнесмен Рінат Ахметов, а також Вадим Новинський та Борис Колесніков.

Попрощатися із депутатом Ради восьми скликань прибули колишній і нинішній голови парламенту - Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Юхима Звягільського, який помер 6 листопада на 88 році життя від спричинених коронавірусом ускладнень, поховають сьогодні в Києві.

Звягільський народився у м. Сталіне (зараз Донецьк) 20 лютого 1933 року. Із 1979 по 1992 рік був директором шахти імені Засядька виробничого об’єднання "Донецьквугілля", а протягом 1975-1979 років - директором шахтоуправління "Куйбишевське".

У 1993 році Звягільського призначили першим віцепрем'єр-міністром при голові Кабміну Леоніді Кучмі. Після відставки Кучми з вересня 1993 до червня 1994 року був виконувачем обов’язків прем'єр-міністра України.

Із листопада 1994 року по березень 1997 року проживав у Ізраїлі, переховуючись від слідства за підозрою у зловживанні службовим становищем.

У 2006 і 2007 роках Звягільський пройшов до Раду за списком Партії регіонів, у 2012-му знову балотувався від політсили по мажоритарці.

На виборах у 2014-му Звягільський знову пішов у депутати, але вже як самовисуванець в 45-му окрузі, частина якого була окупована проросійськими бойовиками. Зрештою вибори там відбулися тільки на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг, отримавши рекордно низьку кількість голосів - 1 454.

Звягільський був єдиним народним депутатом, якого обирали вісім разів поспіль. У 2019 році він уперше з 1990-го не балотувався до парламенту.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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