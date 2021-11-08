Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Лавров відхилив пропозицію зустрітися в "нормандському" форматі 11 листопада
Лавров відхилив пропозицію зустрітися в "нормандському" форматі 11 листопада
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
КМДА вирішила закрити 11 маршруток
КМДА вирішила закрити 11 маршруток
Орбан. Підміна Путіна
Орбан. Підміна Путіна
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
ГоловнаПолітика

В Офісі президента заперечили передачу Харківщини під вплив Ярославського

"Це повний фейк, який взагалі не має жодної реальної основи під собою".

В Офісі президента заперечили передачу Харківщини під вплив Ярославського
Фото: Instagram

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що оприлюднена ЗМІ інформація про передачу Харківської області в орбіту впливу бізнесмена Олександра Ярославського не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Не можемо не згадати останні новини в ЗМІ про те, що Офіс президента віддає Олександру Ярославському в орбіту якогось впливу Харківську область. Це повний фейк, який взагалі не має жодної реальної основи під собою", - сказав Никифоров.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Офіс президента розглядає як кандидата на посаду голови Харківської ОДА Степана Масельського, якого пов'язують із Ярославським.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також