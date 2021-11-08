"Це повний фейк, який взагалі не має жодної реальної основи під собою".

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що оприлюднена ЗМІ інформація про передачу Харківської області в орбіту впливу бізнесмена Олександра Ярославського не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Не можемо не згадати останні новини в ЗМІ про те, що Офіс президента віддає Олександру Ярославському в орбіту якогось впливу Харківську область. Це повний фейк, який взагалі не має жодної реальної основи під собою", - сказав Никифоров.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Офіс президента розглядає як кандидата на посаду голови Харківської ОДА Степана Масельського, якого пов'язують із Ярославським.