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Бюджети розвитку громад мають залишатися недоторканними ,– Палатний

Громади краще знають, на що спрямовувати кошти, вважають в "УДАРі".

Бюджети розвитку громад мають залишатися недоторканними ,– Палатний

Громади повинні мати можливість самостійно планувати бюджети розвитку та розпоряджатися призначеними для цього коштами. Зміни до Бюджетного кодексу, запропоновані урядовим законопроєктом № 6062, можуть позбавити їх такої можливості. Здобутки децентралізації будуть знецінені, а місцеві бюджети - розбалансовані. Про це заявив голова виконкому «УДАРу Віталія Кличка» Артур Палатний.

«Цей законопроєкт передбачає, що джерела фінансування доходів бюджету розвитку мають бути перенесені до загального фонду бюджету. Це означає, що кошти, які призначені для розвитку громад, витрачатимуться на поточні витрати – фонд заробітної плати, утримання тощо. Проєкт закону також дозволяє забирати у громад невикористані залишки освітньої державної субвенції. Таким чином, місцеве самоврядування не матиме можливості накопичувати гроші на коштовні проєкти розвитку», - написав Палатний на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, Палатний звертає увагу на те, що законопроєкт №6062 значно розширює контрольні функції Міністерства фінансів та держадміністрацій. Посадовці зможуть, наприклад, зупиняти бюджетні рішення місцевих рад через суд, зазначає він.

«УДАР Віталія Кличка» вважає, що бюджети розвитку територіальних громад мають залишатися недоторканними.

«Влада не повинна втручатися у плани розвитку органів місцевого самоврядування. Громади краще знають, на що спрямовувати кошти з бюджету розвитку, і не мають бути залежними від центру або судових рішень. Бюджети розвитку громад – це шлях до побудови сильних громад і підвищення добробуту українських родин. Саме сильні громади формують фундамент сильної держави. Рішення влади мають допомагати, а не заважати розвитку громад», - підкреслив Артур Палатний.

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