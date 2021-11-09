Україна отримає грант на 1 млн євро для впровадження енергоефективності лікарень, – Чернишов

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад та територій України підписали грантову угоду щодо подальшого впровадження проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, йдеться на сторінці Мінрегіону в Facebook.

Угодою передбачено отримання Україною інвестиційного гранту в один млн євро від багатостороннього донорського фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P). Кошти спрямують на проведення енергоощадних заходів у лікарнях, зокрема на встановлення сучасного енергоефективного обладнання, систем вентиляції та освітлення, а також внутрішнього опалення у закладах охорони здоров’я.

"Енергоефективність є одним із основних пріоритетів регіонального розвитку на найближчі роки. Я щиро вдячний нашим європейським партнерам і багатосторонньому донорському фонду E5P за цю підтримку. Грант спрямований, зокрема, на сферу охорони здоров’я, і це є особливо актуальним у період боротьби з пандемією. Зараз як ніколи важливо розбудовувати інфраструктуру для підтримки лікарів і пацієнтів", — підкреслив Олексій Чернишов.

Голова Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон зазначив, що підписання грантової угоди стане для України кроком до енергетичної незалежності.

"Енергоефективність відіграє важливу роль у протидії змінам клімату, що очолює перелік пріоритетів ЄІБ. Ми раді бачити, що Україна робить важливі кроки назустріч енергоефективному майбутньому. Завдяки значним внескам від донорів фонду E5P ми можемо й надалі підтримувати енергоефективну модернізацію громадських будівель в Україні. Допомога донорів безпосередньо допоможе галузі охорони здоров’я в Україні. Ця галузь скористається перевагами від оновлення, зокрема завдяки новим системам вентиляції, впровадженню джерел відновлюваної енергії й іншим заходам протидії COVID-19. Лікарні зможуть зробити свій внесок у здорову планету завдяки енергоефективності", – наголосив Жан-Ерік де Загон.

Грант доповнює наданий раніше рамковий кредит від ЄІБ у 300 мільйонів євро, що допоможе підвищити енергоефективність близько 1000 громадських будівель. Проєкт подовжить термін експлуатації ключових соціальних, медичних, культурних і адміністративних будівель щонайменше на 20 років, а також допоможе скоротити викиди CO2 на 1 250 000 тонн.