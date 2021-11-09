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​Скороход зареєструвала в Раді проєкт постанови про створення ТСК для розслідування смерті Полякова

Текст документа поки не оприлюднено.

​Скороход зареєструвала в Раді проєкт постанови про створення ТСК для розслідування смерті Полякова
Фото: Анна Стешенко

Депутатка Верховної Ради Ганна Скороход (група "За майбутнє") зареєструвала у Верховній Раді проєкт ухвали про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування вбивства народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проєкт ухвали зареєструвано під №6300. Текст документа поки не оприлюднено.

Зазначається, що 9 листопада проєкт постанови було передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва. Офіс генерального прокурора спочатку заявив, що він помер внаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця. Пізніше токсикологічна експертиза виявила в його тілі сліди алкоголю і метадону, а також – димедролу. Представник МВС зазначив, що цю суміш Поляков отримав не в аптеці. Втім, як ці речовини потрапили до організму колишнього нардепа, у МВС не коментують. 

Поліція розглядає дві версії смерті – природня внаслідок хвороб та отруєння, як самостійне, так і сторонніми особами. Правоохоронці також встановили всіх людей, з якими в ніч смерті контактував Поляков.

Скороход впевнена, що Полякова вбили.

Скороход і Полякова виключили з фракції "Слуга народу" у листопаді 2019 року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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