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Зеленський підписав закон про статус НАБУ

Документ приводить у відповідність до Конституції закон про НАБУ і змінює статус Бюро.

Зеленський підписав закон про статус НАБУ
Володимир Зеленський на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

19 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро". 

Документ приводить у відповідність до Конституції закон про НАБУ і змінює статус Бюро. НАБУ стає центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і перестає бути державним правоохоронним органом, повідомили в пресслужбі парламенту. 

До документа також ухвалили правку, що забороняє Кабінету Міністрів втручатися в діяльність НАБУ. Законопроєкт, крім того, визначить особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ. 

Крім того, встановлюється конкурсний відбір директора: уряд призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме спеціальна комісія. 

Чинного директора НАБУ Артема Ситника призначав президент – на той час – Петро Порошенко. Після цього Конституційний Суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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