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ДБР передало до суду справу про вибухи на арсеналі біля Сватового

Двом командирам реактивних артилерійських батарей ЗСУ загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

ДБР передало до суду справу про вибухи на арсеналі біля Сватового
Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт стосовно двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних сил України у справі про вибухи на арсеналі у Сватовому в 2015 році.

Військовослужбовці обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України). У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років, інформує пресслужба ДБР.

У вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта – польового складу боєприпасів, що знаходиться неподалік м. Сватове Луганської області.

29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку.

Це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.

ДБР продовжує вживати усіх необхідних заходів для встановлення осіб, причетних до диверсії на артилерійському складі.

Нагадаємо, що з 2015 року в Україні сталося щонайменше сім пожеж з вибухами на військових арсеналах. Сватове стало першим у цьому списку.

У квітні 2021 року Чехія та Болгарія заявили про те, що російське ГРУ може бути причетним до подібних вибухів на території цих країн.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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