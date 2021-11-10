Жертв і постраждалих немає.

Фото: ДСНС

На пляжі "Дельфін" в Одесі вночі згорів популярний нічний клуб True Man Hot Boat.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, інформація про пожежу на літньому майданчику клубу надійшла вчора о 22:47.

"По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили займання відкритим полум'ям окремо розташованої одноповерхової дерев'яної будівлі з відкритими терасами", - сказано в повідомленні.

Пожежа була локалізована о 23:32 та ліквідована о 00:15 хвилин на площі 400 кв. м.

За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюють.

Від ДСНС для гасіння пожежі залучали 6 пожежних машин і 22 рятувальники.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, влітку 2017-го в Одесі згорів нічний клуб "Пляжник".