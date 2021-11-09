На Прикарпатті стався землетрус магнітудою 2,3 бала

Епіцентр землетрусу - у Надвірнянському районі на глибині 3 км.

В Івано-Франківській області сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера. Його відносять до ледве чутних.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю

Підземні поштовхи сталися близько 14 години. Епіцентр землетрусу - у Надвірнянському районі на глибині 3 км.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірна, на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - повідомляє центр спеціального контролю.

Нагадаємо, 8 вересня на Закарпатті зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5.