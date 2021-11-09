Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів
Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів
Орбан. Підміна Путіна
Орбан. Підміна Путіна
У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського (оновлено)
У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського (оновлено)
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
ГоловнаСуспільствоПодії

На Прикарпатті стався землетрус магнітудою 2,3 бала

Епіцентр землетрусу - у Надвірнянському районі на глибині 3 км.

На Прикарпатті стався землетрус магнітудою 2,3 бала
Фото: facebook.com/gcsk.mcsm

В Івано-Франківській області сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера. Його відносять до ледве чутних. 

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю

Підземні поштовхи сталися близько 14 години. Епіцентр землетрусу - у Надвірнянському районі на глибині 3 км.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірна, на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - повідомляє центр спеціального контролю.

Нагадаємо, 8 вересня на Закарпатті зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також