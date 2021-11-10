В Україні на запит Національної гвардії розробили бронежилети для жінок, які несуть військову службу.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

"Кілька екземплярів військовослужбовці-жінки Київського гарнізону Нацгвардії отримали від виробника бронезахисту та вже тестують на собі. Чекаємо на відгуки", - написала Акопян у фейсбуці.

Заступниця глави МВС зауважила, що інтеграція жінок в армію та Нацгвардію активно відбувається останні кілька років. Однак є ще багато організаційних та функціональних речей, які треба перебудувати у системі з урахуванням особливостей та потреб жінок на службі.

Як повідомляли, у Збройних силах України на посадах командирів взводів служать 109 жінок. Загалом в українській армії служать і працюють близько 57 тисяч військовослужбовців-жінок і цивільних.