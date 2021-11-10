На Миколаївщині перейменували вул. імені Терешкової в селі, яке відмовлялося це робити

У селі Тузли Миколаївської області вирішили перейменувати вулицю імені космонавтки і депутатки "Єдиної Росії" Валентини Терешкової. Раніше там відмовлялися це зробити, мотивуючи тим, що вона названа на честь жінки-космонавтки, а не особи, яка голосувала за окупацію Криму та була в ЦК КПРС.

Рішення про зміну назви було одноголосно ухвалено на сесії Коблівської сільської ради, повідомили джерела кореспондента LB.ua.

Тепер вулиця матиме назву "Молодіжна".

Нагадаємо, 10 вересня журналісту LB.ua Коблівська сілрада надала відповідь, що за результатами громадських слухань вулицю в с. Тузли вирішили не перейменовувати. Коблівська сільрада відповідає за Тузли після укрупнення районів.

Станом на 10 листопада, вулиця на честь Терешкової є в одному місті Миколаївської області – Новому Бузі, але там заплановані на 15 листопада громадські обговорення.