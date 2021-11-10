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Окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців немає.

Окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: pravda.com.ua

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі населеного пункту Причепилівка противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В бік Широкиногоросійські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, а також із стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, станом на 7:00 середи, 10 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зберігалася тиша.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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