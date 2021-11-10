В Одесі сталася пожежа у гуртожитку Державного університету інтелектуальних технологій та зв'язку.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні, о 15 годині 34 хвилини, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Одеса, по вулиці Новосельського, 74/76 виникла пожежа в житловій кімнаті на 7-му поверсі 9-ти поверхового гуртожитку, що належить Державному університету інтелектуальних технологій та зв'язку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали 37 чоловік, одного з них - по автодрабині.
Складним завданням була евакуація вагітної жінки, яка побоялась спуститися з 9 поверху по автодрабині. Рятувальники допомогли їй дістатися безпечного місця по сходовій клітині.
О 16:15 хвилин пожежа ліквідована на загальній площі 30 м2. Від ДСНС залучалось 14 одиниць техніки та 48 рятувальників.
За даними видання "Рупор Одеси", двоє евакуйованих звернулися за медичною допомогою через отруєння димом.
Нагадаємо, раніше на пляжі "Дельфін" в Одесі згорів популярний нічний клуб True Man Hot Boat.