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В Одесі через пожежу в гуртожитку евакуювали 37 осіб

Двоє людей звернулися за медичною допомогою через отруєння димом.

В Одесі через пожежу в гуртожитку евакуювали 37 осіб
Фото: od.dsns.gov.ua

В Одесі сталася пожежа у гуртожитку Державного університету інтелектуальних технологій та зв'язку. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні, о 15 годині 34 хвилини, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Одеса, по вулиці Новосельського, 74/76 виникла пожежа в житловій кімнаті на 7-му поверсі 9-ти поверхового гуртожитку, що належить Державному університету інтелектуальних технологій та зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали 37 чоловік, одного з них - по автодрабині.

Складним завданням була евакуація вагітної жінки, яка побоялась спуститися з 9 поверху по автодрабині. Рятувальники допомогли їй дістатися безпечного місця по сходовій клітині.

О 16:15 хвилин пожежа ліквідована на загальній площі 30 м2. Від ДСНС залучалось 14 одиниць техніки та 48 рятувальників.

Фото: od.dsns.gov.ua

За даними видання "Рупор Одеси", двоє евакуйованих звернулися за медичною допомогою через отруєння димом.

Фото: od.dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше на пляжі "Дельфін" в Одесі згорів популярний нічний клуб True Man Hot Boat.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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