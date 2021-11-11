Омбудсман виступила проти дистанційки в школах

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Міністерство охорони здоров'я та Міносвіти відмовитись від практики переведення шкіл на дистанційну форму навчання.

Про це повідомляється на сайті омбудсмана, яка вважає, що навчання через інтернет порушує право дітей на здобуття якісної освіти.

"Денісова звернулася до міністра охорони здоров’я України та міністра освіти і науки України щодо перегляду позиції стосовно переведення закладів освіти на дистанційну форму, зокрема, виключення їх із переліку установ, які підлягають закриттю, при запровадженні рівнів протиепідемічних заходів", - повідомила пресслужба омбудсмана.

За її словами, до порушення прав дітей призводить відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома; труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів, у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку; різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу; низька якість інтернет-зв’язку; відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.

Денісова підкреслила, що рівень вакцинації вчителів в Україні наближається до 80%, а захворюваність школярів на COVID-19 не перевищує 8% від загальної кількості інфікованих. Незважаючи на це, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування, а також безпосередньо заклади освіти самостійно ухвалюють рішення щодо додаткових канікул чи дистанційного навчання.

Нагадаємо, що влада Києва вирішила відправити на дистанційне навчання усі школи, включно з початковими класами, незважаючи на показники вакцинації у них. Діти в столиці не ходять до шкіл з 23 жовтня і не будуть ходити щонайменше до 22 листопада, судячи із заяв мера Віталія Кличка.

Дистанційне навчання запровадили й у багатьох інших регіонах України з високою захворюваністю на COVID-19.