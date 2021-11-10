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​Мешканець Миколаєва через суд вимагає 1 млн гривень компенсації за "моральну шкоду" через перевірку ковід-сертифікатів.

Чоловік подав позов до Окружного адмінсуду Києва.

​Мешканець Миколаєва через суд вимагає 1 млн гривень компенсації за "моральну шкоду" через перевірку ковід-сертифікатів.
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Окружний адміністративний суд Києва зареєстровав позов громадянина щодо оскарження перевірки сертифікатів вакцинації від коронавірусу в громадських місцях.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

"Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов щодо оскарження окремих положень постанови №1236 від 9.12.20 «Про встановлення карантину та запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». З відповідним позовом до Кабінету Міністрів України та Державної казначейської служби України звернувся житель Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Позивач просить суд скасувати п.18 вказаної постанови в частині надання права працівникам Нацполіції, Нацгвардії, посадовим особам, уповноважених органами місцевого самоврядування проводити на вулицях, у парках, інших громадських місцях (закладах громадського харчування, розважальних закладах, транспорті) вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Серед інших вимог позову – стягнути з Державної казначейської служби за рахунок бюджетних асигнувань Кабміну 1 млн гривень моральної шкоди на користь позивача.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, з 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки. Для перевірки ковід-паспортів українським поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що перевірка наявності у громадян COVID-сертифікату є законною. У поліції також пояснили, чому саме правоохоронці перевіряють ковід-документи. Крім поліції перевірку також здійснює служба Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужба.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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