Окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі

Упродовж минулої доби, 10 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі населеного пункту Причепилівка ворог вів обстріл з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник обстріляв наші позиці зі стрілецької зброї. Неподалік Новотошківського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 11 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в середу, 10 листопада, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.