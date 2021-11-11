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У Франції оголосили про початок п'ятої хвилі коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Франції розглядає питання про початок вакцинації для дітей молодше 12-річного віку.

У Франції оголосили про початок п'ятої хвилі коронавірусу
Фото: twitter.com

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив про початок п'ятої хвилі COVID-19 в країні. 

Про це повідомляє Le Figaro.

За словами політика, відновлення епідемії у Франції явно нагадує початок п'ятої хвилі.

"Різниця полягає в тому, що, оскільки ми масово вакциновані, ми можемо подолати цю хвилю", - сказав він.

Веран також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає питання про початок вакцинації для дітей молодше 12-річного віку. Також у Франції розглядають повторну вакцинацію для осіб молодше 50 років.

Нагадаємо, рада з імунізації Грузії дозволила робити щеплення від коронавірусу дітям від 12 до 15 років вакциною виробництва компанії Pfizer.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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