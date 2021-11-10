Україна і США підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства

Україна і Сполучені Штати Америки підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства між державами. Документ містить деякі нові положення порівняно з тими, що були затверджені в 2008 році.

Текст Хартії оприлюднено на сайті МЗС України. Документ було підписано в межах засідання Комісії стратегічного партнерства України за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"США підтримують Україну у протидії російській агресії та захисті нашого суверенітету та територіальної цілісності. Ми вдячні американським партнерам за готовність надалі розширювати безпекову та оборонну взаємодію з Україною. Найкращий спосіб стримати агресивну Росію - це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має сильних союзників, які не залишать її сам-на-сам з агресором. Саме такий сигнал ми надіслали сьогодні Москві", - заявив Дмитро Кулеба у Вашингтоні за підсумками зустрічей та засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

Оновлений документ відповідає новим безпековим реаліям, повʼязаним із агресією Росії проти України. США зобовʼязуються підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісніть України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також Хартія передбачає розширення співпраці щодо зміцнення обороноздатності держави, посилення безпеки в Європі і Чорноморському регіоні, зокрема шляхом зміцнення енергетичної безпеки.

Окрім цього, США в умовах агресії з боку РФ підтримують прагнення України до членства в європейських та євроатлантичних інституціях. Штати визнають право України самостійно вирішувати зовнішньополітичне майбутнє без будь-якого зовнішнього втручання.

Нова редакція Хартії також містить позитивну оцінку зусиль України в реформах і закріплює підтримку з боку США плану трансформації української економіки.

Комісія стратегічного партнерства була створена в 2009 році, коли Україну відвідував на той момент ще віцепрезидент Джо Байден. Періодично вона проводила засідання, однак в останні роки – нечасто. Засідання Комісії проводилось в 2018 році, до Вашингтона літав тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Активізувати і реформувати партнерство в такому форматі було домовлено за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена.

Варіант Хартії від 2008 року містив, серед іншого, підтвердження важливості гарантій безпеки, закріплених в Тристоронній заяві Президентів США, Російської Федерації та України від 14 січня 1994 року, та Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року.

Документ містив пʼять розділів – "Принципи співробітництва", "Співробітництво у сфері оборони та безпеки", "Економічне, торговельне та енергетичне співробітництво", "Зміцнення демократії" та "Активізація контактів між людьми та культурних обмінів".