США попередили Росію про наслідки через концентрацію військ на кордоні з Україною

Вашингтон "продовжуватиме підтримувати Україну та засуджуватиме будь-яку російську агресію щодо України у будь-якому вигляді".

США попередили владу РФ про потенційні негативні наслідки перекидання російських військ до кордону з Україною.

Про це заявила помічниця голови держдепу по Європі та Євразії Карен Донфрід, передає "Інтерфакс-Україна".

В інтерв'ю Associated Press Донфрід зазначила, що російські офіційні особи повідомлені Вашингтоном про "можливі наслідки" за "незвичну військову активність поблизу України".

Донфрід у складі американської делегації під керівництвом глави ЦРУ Вільяма Бернса минулого тижня відвідала Москву, а потім вирушила до Києва.

"Щоразу, коли ми бачимо підозрілу російську військову активність поблизу України, ми даємо зрозуміти, що будь-яка ескалація чи агресивні дії викличе серйозне занепокоєння у США", - додала вона.

Помічниця держсекретаря США також зазначила, що Вашингтон "продовжуватиме підтримувати Україну та засуджуватиме будь-яку російську агресію щодо України у будь-якому вигляді".

Говорячи про переговори у Москві, Донфрід сказала, що директор ЦРУ "успішно передав те послання, яке він вважав за необхідне до них донести".

Наприкінці жовтня газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс. Однак у Міноборони цю інформацію спростували.

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.

Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще ближче до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зі свого боку заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса.

Після цього Офісі президента заявили, що підтвердження інформації про нарощування російських військ біля українських кордонів немає. Там зазначили, що питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, залишається відкритим.