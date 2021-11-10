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Конкурент Tesla залучив на IPO майже $12 млрд

Rivian Automotive планує випускати 150 тисяч електрокарів на рік.

Конкурент Tesla залучив на IPO майже $12 млрд
Фото: rivian.com

У США на біржу вийшов електромобільний стартап Rivian Automotive Inc. Компанія, яка поки що не випустила й тисячі автомобілів і приносить багатомільйонні збитки, зуміла продати 153 млн акцій, залучивши від них 11,9 млрд доларів, пише Bloomberg.

Це IPO стало одним з найбільших первинних розміщень акцій у США та рекордним з часів виходу на біржу Facebook у 2012 році.

Загальна капіталізація компанії після IPO оцінюється в 76,4 млрд доларів, що майже втричі більше, ніж на початку року.

Особливістю Rivian є підтримка від таких великих компаній, як Amazon і Ford, які є акціонерами стартапу. Раніше цього року Amazon заявив про готовність купити у Rivian 100 тисяч електровантажівок до кінця десятиріччя.

За словами представників Rivian, існуючі потужності підприємства в Іллінойсі дозволяють випускати по 150 тисяч електромобілів на рік. Мова не тільки про вантажівки, але й про електричні пікапи R1T та кросовер R1S.

Зараз на американському ринку елетрокарів домінує Tesla Inc., і Rivian вважають одним із потенційних конкурентів цього виробника.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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