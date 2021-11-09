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"УЗ" планує за два роки купити у Крюківського заводу 600 пасажирських вагонів і 20 дизель-поїздів

Підприємству обіцяють величезне державне замовлення.

"УЗ" планує за два роки купити у Крюківського заводу 600 пасажирських вагонів і 20 дизель-поїздів
Фото: kvsz.com

Компанія "Укрзалізниця" планує за два роки купити у Крюківського вагонобудівного заводу 600 пасажирських вагонів та 20 дизель-поїздів.

Про це на форумі "Україна 30" в вівторок, 9 листопада, сказав міністр інфраструктури Олександр Кубракова, який очолює антикризовий штаб з відновлення сталого функціонування АТ "Укрзалізниця".

"У нас є існуючий контракт на 100 нічних вагонів, які уже будує Крюківський завод. Планували 500, але поговорили сьогодні з заводом і розуміємо, що можна збільшити трохи обсяги виробництва у наступні два роки. Сподіваюсь, що це буде приблизно по 300 на рік. Якщо говорити про дизельні потяги - плануємо ще 20 до тих п'яти, що є уже в контракті, закупити", - сказав міністр.

Він також нагадав про раніше оголошені плани придбати 60 приміських поїздів Stadler і 10 швидкісних електропоїздів для "Інтерсіті".

Пресслужба Офісу глави держави повідомила, що новий український поїзд оглянув Президент Володимир Зеленський.

Занаається, що нові потяги повністю відповідають українським і європейським стандартам. Модель кузова спроєктована таким чином, що він підходить для курсування на приміських та регіональних маршрутах, також він розрахований на високі платформи.

Укрзалізниця вже отримала перші два такі потяги. Один з них курсує за маршрутом Коломия – Ківерці. Третій поїзд, згідно з планом, надійде наприкінці листопада цього року, а ще два – у першому кварталі наступного. Їх планують використовувати на маршруті Київ – Аеропорт «Бориспіль».

Нагадаємо, що зараз Крюківський вагонзавод будує для "Укрзалізниці" 100 купейних вагонів та завершує контракт на будівництво шести дизель-поїздів ДПКр-3.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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