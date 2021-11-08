Коболєв: Навіть після припинення транзиту російського газу українською ГТС буде можливість використання підземних сховищ

Навіть якщо росіяни повністю припинять використовувати можливості української газотранспортної системи з транзиту після запуску "Північного потоку 2", її частина у вигляді підземних сховищ буде цікавою для європейських партнерів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив колишній голова правління НАК Андрій Коболєв.

"Ми збережемо можливість використання «підземки». І якщо Україна втримає статус якісного надавача послуг, якщо припиниться риторика, що ми, мовляв, арештуємо, заберемо, націоналізуємо чиїсь запаси в наших сховищах. Бо ця риторика дуже небезпечна. Якщо європейців не лякати, а вести переговори, то наші сховища можуть, повинні і будуть працювати. Це обсяг приблизно 10 млрд метрів кубічних закачки-викачки", - сказав він.

Ексголова правління "Нафтогазу" додав, що можливі надходження від цього будуть меншими за доходи від транзиту, однак, вважає, що їх обсяги можуть бути значними.

"Там, звичайно, питання можливого тарифу. Тут задіяна менша частина системи і ціна має бути, відповідно, нижчою за прокачку. Але це дуже близькі цифри. І думаю, це той важливий компонент, яким потрібно займатись", - додав він.

Нагадаємо, Росія на початку листопада різко скоротила транзит газу територією України. Останніми днями транзит російського газу українською ГТС зріс до 89-90 млн кубометрів. Втім, він усе ще менший 109 млн кубометрів на добу, які "Газпром" забронював і має оплатити.